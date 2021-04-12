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Сергей Собянин подвел итоги конкурса «Учителя года Москвы»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин подвел итоги конкурса «Учителя года Москвы»

Кирилл Николаев

Город

В столице завершился конкурс «Учителя года Москвы». Об этом в понедельник, 12 апреля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, конкурсу уже более 30 лет, но в формате командного испытания он проводится второй раз. В этом году заявки подали свыше 700 учителей. Лучших выбирали из шести команд финалистов.

В итоге первое место занял коллектив школы № 1520 имени Капцовых. Учитель физики Артем Барат признан абсолютным победителем. Он представит Москву на конкурсе «Учитель года России-2021». Сергей Собянин поздравил всех участников события.

— Спасибо за ваш талант, творческий подход к работе, доброту и любовь к детям, — написал мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин открыл выставку «Первый», которую посвятили 60-летию первого полета человека в космос.

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