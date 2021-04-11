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«Круче и больше»: Сергей Собянин рассказал, какой будет вторая волна реновации в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Круче и больше»: Сергей Собянин рассказал, какой будет вторая волна реновации в Москве

Анастасия Волоснова

Город

Вторую волну реновации в Москве сделают «круче и больше», чем первую. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы города, в настоящее время в Москве проектируют и строят дома по программе реновации, чтобы мощно войти в первую волну. Вторая волна должна стать еще больше, уточнил Сергей Собянин.

— Везде либо проектирование, либо строительство для того, чтобы мощно войти в первую волну, построить и потом уже переходить ко второй волне, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома. И там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет еще гораздо круче и больше, чем первая, — пояснил мэр.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ремонтно-эксплуатационные мощности метро Москвы почти удвоили.

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реновацияСергей Собянинстроительство
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