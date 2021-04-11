Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин: Ремонтно-эксплуатационные мощности метро Москвы почти удвоили
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин: Ремонтно-эксплуатационные мощности метро Москвы почти удвоили

Анастасия Волоснова

Город

Ремонтно-эксплуатационные мощности московского метро увеличили почти в два раза за последние несколько лет. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 11 апреля, в эфире телеканала «Россия 1».

— Мы за последние годы практически удвоили ремонтно-эксплуатационные мощности метрополитена, — отметил глава города.

Ранее Сергей Собянин заявил, что до конца 2021 года будет завершена проходка всех тоннелей БКЛ. Он также сообщил, что строить самую длинную в мире кольцевую линию помогают проходческие комплексы.

Читайте также: Мэр Москвы пригласил горожан принять участие в едином субботнике 24 апреля

МетроСергей Собянинстроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому выгодна борьба со стариками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в