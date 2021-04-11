Сергей Собянин: Ремонтно-эксплуатационные мощности метро Москвы почти удвоили
Ремонтно-эксплуатационные мощности московского метро увеличили почти в два раза за последние несколько лет. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 11 апреля, в эфире телеканала «Россия 1».
— Мы за последние годы практически удвоили ремонтно-эксплуатационные мощности метрополитена, — отметил глава города.
Ранее Сергей Собянин заявил, что до конца 2021 года будет завершена проходка всех тоннелей БКЛ. Он также сообщил, что строить самую длинную в мире кольцевую линию помогают проходческие комплексы.
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