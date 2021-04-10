Мэр Москвы пригласил горожан принять участие в едином субботнике 24 апреля

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Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан поучаствовать в едином городском субботнике, который состоится 24 апреля. Об этом глава города заявил в субботу, 10 апреля.

— Парки начинают готовиться к летнему сезону, открывать спортивные детские площадки, летние кафе, открывается прокат самокатов, велосипедов — всю эту гигантскую работу надо будет проделать до 1 мая, так, как мы обычно делаем. Мы надеемся на помощь горожан, 24 апреля будет единый городской субботник, так что, пожалуйста, можно всем поучаствовать, — рассказал мэр в эфире «России 1».

Ранее Сергей Собянин заявил о том, что проходку тоннелей БКЛ закончат к концу года.

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