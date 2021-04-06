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Москвичам рассказали об истории первого субботника
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Москвичам рассказали об истории первого субботника

Кирилл Николаев

Город

История субботников началась более 100 лет назад в непростое для страны время — в разгар гражданской войны, когда остро не хватало рабочих рук. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что 12 апреля 1919 года Владимир Ленин призвал улучшить работу железных дорог. Добровольцами внеурочного труда стали 15 работников депо «Москва — Сортировочная» Московско-Казанской железной дороги. Всю ночь они работали над ремонтом трех паровозов. Результаты их труда оказались впечатляющими. Тогда ночные работы с субботы на воскресенье решили проводить еженедельно до «полной победы над Колчаком» (Александр Колчак — прим.«ВМ»).

Среди первых отремонтированных паровозов был Ов-7024 («Овечка»). Этот локомотив прошел через всю страну. В настоящее время «Овечка» стоит на территории того самого депо, а его гудок дает старт апрельским субботникам.

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