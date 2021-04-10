Сергей Собянин: До конца года будет завершена проходка всех тоннелей БКЛ

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

До конца года будет завершена проходка всех тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 10 апреля.

— Строить самую длинную в мире кольцевую линию помогают проходческие комплексы, — рассказал глава города.

Современные щиты - это мощные машины, которые даже при сложной геологии проходят за день до 12 метров. Одновременно укрепляют стены тоннеля бетонными кольцами - тюбингами. Большие ТПМК - 10 метров в диаметре - могут прокладывать двухпутные тоннели. pic.twitter.com/lz6kSycxRL — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 10, 2021

Первый тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) использовался при строительстве столичного метрополитена в 1933–1934 годах. Тогда он проходил до 4,5 метра в сутки.

Нынешние ТПМК проходят до 12 метров за день, укрепляя при этом стены тоннеля бетонными кольцами-тюбингами, отметил мэр в своем Twitter-аккаунте.

Ранее стало известно о том, что реконструкция депо «Сокол» обеспечит своевременный запуск движения на БКЛ.

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