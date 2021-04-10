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Сергей Собянин открыл электродепо «Сокол» после реконструкции
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Сергей Собянин открыл электродепо «Сокол» после реконструкции

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 2БКарта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый пусковой комплекс электродепо «Сокол» Замоскворецкой линии столичного метрополитена, реконструкция которого была завершена.

Столичный мэр отметил, что за последние годы было реконструировано 11 таких заводов, а это 50 процентов от их общего числа.

По его словам, на «Соколе» построен мощный завод по эксплуатации подвижного состава.

— Вторым этапом будет реконструированы действующие корпуса морально и физически уже устаревшие. В целом, конечно, это дает возможность нормально работать обслуживающему персоналу, отдыхать бригадам в административно-бытовых корпусах, делать качественный ремонт подвижного состава и обеспечить безопасность, качество обслуживания москвичей, — сказал глава города.

В ближайшие годы, по словам мэра, будут построены и реконструированы еще шесть электродепо. Их подготовка связана с открытием Большой кольцевой линии метро, передает слова Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».

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реконструкцияэлектродепо «Сокол»Сергей Собянин
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