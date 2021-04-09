Сергей Собянин рассказал о первом в истории Москвы указе об уборке территории

Фото: vk.com / Сергей Собянин

Во времена правления императора Петра I был издан первый в истории столицы указ об уборке территории. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, весной 1699 года Петр I издал указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». В те времена на улицах городов, в том числе европейских, было много грязи. В настоящее время такую ситуацию невозможно представить.

— В апреле работы всегда больше, поэтому спасибо горожанам, которые выходят на субботники. Замечательная традиция, — написал Сергей Собянин.

Напомним, общегородской субботник проведут в Москве 24 апреля.

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