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Сергей Собянин рассказал о первом в истории Москвы указе об уборке территории
Фото: vk.com / Сергей Собянин

Сергей Собянин рассказал о первом в истории Москвы указе об уборке территории

Кирилл Николаев

Город

Во времена правления императора Петра I был издан первый в истории столицы указ об уборке территории. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, весной 1699 года Петр I издал указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». В те времена на улицах городов, в том числе европейских, было много грязи. В настоящее время такую ситуацию невозможно представить.

— В апреле работы всегда больше, поэтому спасибо горожанам, которые выходят на субботники. Замечательная традиция, — написал Сергей Собянин.

Напомним, общегородской субботник проведут в Москве 24 апреля.

Читайте также: Сергей Собянин поручил завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля

МоскваСергей Собянинсубботник
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