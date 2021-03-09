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Сергей Собянин: Общегородской субботник проведут в Москве 24 апреля
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Сергей Собянин: Общегородской субботник проведут в Москве 24 апреля

Анастасия Волоснова

Город

В Москве проведут общегородской субботник 24 апреля. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города по итогам заседания президиума правительства столицы.

К субботнику смогут присоединиться школьники, студенты и все желающие москвичи. Жителям столицы предложат заняться благоустройством парков и дворов Москвы.

— Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. Традиционный общегородской субботник запланирован на 24 апреля, — уточнили в пресс-службе.

Во время субботника москвичи будут убирать мусор с газонов, собирать прошлогоднюю листву. Кроме того, на территориях можно будет высадить цветы, деревья и кустарники. Участникам субботника предоставят все необходимые инструменты.

— Информация о проведении субботника и пунктах выдачи инвентаря будет опубликована в местных СМИ, на сайтах префектур и районных управ. Там же можно будет узнать контакты ответственных за организацию работ, — говорится в сообщении.

Уточняется, что организацией субботника будет заниматься специально созданный городской штаб под руководством заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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