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«Активные граждане» выбрали самые интересные направления работы столичных НКО
Фото: Pexels

«Активные граждане» выбрали самые интересные направления работы столичных НКО

Юлия Ямпольская

Город

В проекте «Активный гражданин» закончилось голосование, в рамках которого москвичи выбрали интересующие их направления работы некоммерческих организаций (НКО). Его приурочили к Всемирному дню НКО, который отметят в столице 27 февраля.

Так, в голосовании участвовали 132 023 человека. Самый большой интерес у граждан вызвала тема «Семья и дети» — за нее проголосовали 16,99 процента участников. Второе место заняла тема «Спорт и здоровье» (16,13 процента). Почти такое же количество голосов набрали темы «Экология» (9,88 процента), «Животные» (9,73 процента), «Культура и просвещение» (9,69 процента) и «Помощь людям с инвалидностью» (9,52 процента).

Кроме того, «Помощь ветеранам» оказалась в третьей по популярности группе тем, набрав 6,66 процента голосов. А варианты «Волонтерство» и «Творчество» выбрали 5,78 и 5,01 процента участников соответственно.

Собственный вариант предложили менее одного процента горожан. Большинство из них указали темы «Правовая защита» и «Помощь людям с тяжелыми заболеваниями», передает официальный портал мэра столицы.

Читайте также: Москвичи обсудят градостроительные проекты на сайте «Активный гражданин»

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