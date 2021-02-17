Москвичи обсудят градостроительные проекты на сайте «Активный гражданин»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичам предложили ознакомиться с проектами строительства в городе, а также внести свои предложения и пожелания на эту тему. Обсуждения пройдут на сайте «Активный гражданин».

— 17 февраля стартует сбор мнений по проектам, в соответствии с которыми запланированы новые объекты транспортной и инженерной, социальной инфраструктуры, бытового обслуживания и торговли, — сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она подчеркнула, что в начале года горожане обсуждали благоустройство территорий около МЦД и метро, реконструкцию и строительство новых улиц, технопарк и производственные кластеры.

Принять участие в электронных обсуждениях могут жители столицы, которые проживают или работают в районах разработки проектов.

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