Москвичи оценили выполнение реставрации Северного речного вокзала

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Более 60 процентов участников голосования из 203 949 человек оценили реставрацию Северного речного вокзала на отлично. Опрос прошел на платформе проекта «Активный гражданин».

Отмечается, что один процент респондентов предложил увеличить рядом с вокзалом количество велодорожек, лавочек и площадок с кафе. Еще 0,8 процента москвичей написали свои замечания по поводу реконструкции. Среди них были рекомендации по регулировке яркости освещения здания. Затруднились с ответом 38,11 процента респондентов, так как они не успели посетить вокзал.

Жители столицы также оценили, насколько благоустроена прилегающая к вокзалу территория. Максимальный балл поставили 59,79 процента проголосовавших. Один процент граждан предложил увеличить рядом с объектом число туалетов, а также добавить беседки и разнообразить детские площадки. Пункт «Мне не все понравилось» выбрали менее одного процента респондентов. Еще 38,45 процента человек затруднились с ответом, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, Северный речной вокзал открыли после реставрации в сентябре 2020 года.

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