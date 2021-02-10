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Прием заявок на конкурс архитектурных, дизайнерских и ландшафтных проектов открылся в столице
Фото: freepik.com

Прием заявок на конкурс архитектурных, дизайнерских и ландшафтных проектов открылся в столице

Анастасия Колоскова

Город

«Дом на Брестской» начал прием заявок на конкурс архитектурных, дизайнерских и ландшафтных проектов. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Принять участие в конкурсе могут как частные лица, так и государственные, коммерческие или общественные организации. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте «Дома на Брестской».

Конкурс принимает как нереализованные, так и уже воплощенные проекты. Работы принимаются в следующих номинациях: «Городская планировка и планирование», «Архитектура промышленных зданий», «Архитектура жилых зданий», «Ландшафтная архитектура городских и общественных пространств» и «Дизайн интерьеров общественных пространств».

Уточняется, что прием заявок продлится начале августа. Затем экспертная комиссия отберет отвечающие требованиям работы, которые следом оценит профессиональное жюри.

Конкурс состоится в рамках IV Международного фестиваля «Дом на Брестской» приглашает: архитектура, дизайн, ландшафт», который пройдет с 9 по 21 сентября. Фестиваль, помимо тематической деловой программы, будет включать и выставку конкурсных работ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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