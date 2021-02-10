«Умный» перекресток появился в Коммунарке

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Александры Монаховой Карта всех событий

В поселении Сосенском в Коммунарке появился «умный» перекресток. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в среду, 10 февраля.

Уточняется, что на пересечении улиц Александры Монаховой и Сосенский Стан в проезжую часть вмонтировали специальные датчики, которые взаимодействуют со светофорами. Они способны самостоятельно переключаться в зависимости от дорожной обстановки в режиме реального времени.

Теперь местным жителям не придется долго ждать, чтобы перейти дорогу. С помощью нового устройства удалось увеличить пропускную способность участка, а также сократить время ожидания для пешеходов.

Читайте также: Строительство нового участка Сокольнической линии начнется до конца года