Сергей Собянин поручил завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение завершить уборку города не позднее 30 апреля. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Отмечается, что в течение апреля запланирована высадка более 1,8 тысячи деревьев и 11,2 тысячи кустарников. Кроме того, пройдут четыре общегородских мойки проезжей части дорог, тротуаров, дворовых территорий, остановок общественного транспорта и парковочных зон. Рабочие приведут в порядок объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерные сооружения, городские и внутридворовые территории, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Фото: Telegram / Комплекс городского хозяйства Москвы

Для выполнения работ будет задействовано свыше 43 тысяч рабочих и более 18 тысяч единиц дорожно-уборочной техники. В пресс-службе напомнили, что 24 апреля в традиционном общегородском субботнике смогут принять участие школьники, студенты, сотрудники предприятий и все москвичи, желающие помочь в уборке и благоустройстве города после зимы.

Видео: Telegram / Комплекс городского хозяйства Москвы

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