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Сергей Собянин поручил завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин поручил завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение завершить уборку города не позднее 30 апреля. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Отмечается, что в течение апреля запланирована высадка более 1,8 тысячи деревьев и 11,2 тысячи кустарников. Кроме того, пройдут четыре общегородских мойки проезжей части дорог, тротуаров, дворовых территорий, остановок общественного транспорта и парковочных зон. Рабочие приведут в порядок объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерные сооружения, городские и внутридворовые территории, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Сергей Собянин поручил завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреляФото: Telegram / Комплекс городского хозяйства Москвы

Для выполнения работ будет задействовано свыше 43 тысяч рабочих и более 18 тысяч единиц дорожно-уборочной техники. В пресс-службе напомнили, что 24 апреля в традиционном общегородском субботнике смогут принять участие школьники, студенты, сотрудники предприятий и все москвичи, желающие помочь в уборке и благоустройстве города после зимы.

Видео: Telegram / Комплекс городского хозяйства Москвы

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