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Сергей Собянин включил в программу реновации 12 новых стартовых площадок
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин включил в программу реновации 12 новых стартовых площадок

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации 12 новых стартовых площадок. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Новые площадки расположены в шести административных округах и десяти районах Москвы. Общая мощность площадок составляет 225,4 тысячи квадратных метров жилья. Строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 45 пятиэтажек и предоставить комфортное жилье 8,2 тысячам москвичей.

Всего для строительства домов по программе реновации в столице уже включено 500 стартовых площадок общей мощностью 7,9 миллиона квадратных метров. В настоящее время идет или закончено переселение жителей 244 домов в 84 новостройки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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реновацияМоскваСергей Собянин
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