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Сергей Собянин рассказал о том, как развивается Войковский район
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин рассказал о том, как развивается Войковский район

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Северный административный округ, Войковский район Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Войковский район города и рассказал о его развитии. Об этом глава города сообщил во вторник, 6 апреля.

Так, мэр сообщил, что в районе обновляют дворы, ставят игровые и спортивные площадки по программе #Мойрайон. Часть старых девяти- и пятиэтажных домов вошла в программу реновации жилья. В добавок к станции метро «Войковская» район обзавелся станцией МЦК «Балтийская» и МЦД-2 Стрешнево.

Транспортная ситуация также улучшилась благодаря открытию Алабяно-Балтийского тоннеля. На Головинском шоссе вскоре появится детская поликлиника, а в одном из торговых центров открыт флагманский центр госуслуг «Мои документы». В течение следующих нескольких лет будет обустроен парк «Покровское-Стрешнево», сообщил мэр на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось об открытии Сергеем Собяниным шестого флагманского центра «Мои документы» на севере Москвы.

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район ВойковскийблагоустройствоСергей Собянин
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