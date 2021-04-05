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Паспорта 14-летним москвичам будут вручать на торжественной церемонии
Фото: mvdmedia.ru / Пресс-центр МВД России / Дмитрий Лыков

Паспорта 14-летним москвичам будут вручать на торжественной церемонии

Анастасия Волоснова

Город

Москвичи, достигшие 14-летнего возраста, будут получать паспорт на торжественной церемонии во флагманских МФЦ. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии торжественного вручения паспортов юным жителям столицы.

Торжественное вручение будет проходить каждый месяц во флагманских МФЦ. Уточняется, что для участия в мероприятии необходимо предварительно записаться.

— С сегодняшнего дня во всех флагманских МФЦ будут выдаваться паспорта. До этого мы делали это в экспериментальном порядке. Теперь будут выдаваться в торжественной обстановке, — пояснил Сергей Собянин.

Он принял участие в первой церемонии вручения паспортов подросткам, живущим в САО. Глава города поздравил юных москвичей с получением «важного документа гражданина Российской Федерации». По словам мэра, вместе с паспортом юные москвичи получили новые права и новые обязанности, пишет ТАСС.

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