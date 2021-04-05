Сергей Собянин рассказал о благоустройстве вылетной магистрали от Таганки до Липецкой

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве вылетной магистрали — от Больших Каменщиков до Липецкой улицы. Об этом глава города написал в личном блоге.

Мэр столицы отметил, что в последние годы власти развязывали многочисленные узлы, из-за которых ограничивалось движение на магистрали. Сергей Собянин подчеркнул, что в 2021 году работа по благоустройству магистрали Большие Каменщики — Липецкая улица будет закончена. Реконструкцию развязки завершат в течение 2,5 года.

— Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, улица Велозаводская, проспект Андропова, Пролетарский проспект и, наконец, Липецкая улица с выходом на МКАД и федеральную трассу М4 — таков маршрут магистрали протяженностью 14,2 километра, — уточнил мэр.

По словам мэра, на дорогах появились выделенные полосы для общественного транспорта, под Каширским шоссе построили тоннель, который связывает проспект Андропова и Пролетарский проспект. Одну из самых больших эстакад в столице построили на Липецкой улице. Он сообщил о том, что часть транспортной нагрузки забрала новая станция метро «Технопарк».

Сергей Собянин подчеркнул, что в городе планируют начать комплексное благоустройство улиц. Территории будут озеленять, для жителей районов отремонтируют тротуары и создадут комфортную среду.

— В ближайших планах — реконструкция развязки Липецкой улицы с МКАД. На месте старой развязки клеверного типа, которая давно уже не справляется с потоком машин, будут построены направленные съезды — эстакады, путепроводы, тоннели. Работы планируется начать уже весной, — написал мэр.

В 2021 году планируют также благоустроить сквер напротив Новоспасского монастыря, территорию от метро «Коломенская» до Липецкой улицы и на Каширском шоссе.

Пешеходные зоны будут выложены плиткой, для освещения улиц поставят 725 новых энергосберегающих фонарей, на магистрали организуют 30 современных остановочных павильонов для общественного транспорта.

Читайте также: Сергей Собянин заявил, что МЦК побило все рекорды по пассажиропотоку