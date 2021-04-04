Сергей Собянин заявил, что МЦК побило все рекорды по пассажиропотоку
Московское центральное кольцо (МЦК) работает на пределе своих возможностей, побив все возможные рекорды по пассажиропотоку. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
По словам главы города, при строительстве МЦК специалисты не ожидали настолько высоких показателей. О них говорили только в теории и «спорили друг с другом», уточнил мэр.
— Оказалось, что все самые оптимистические прогнозы побиты, все рекорды побиты были. Сегодня МЦК, несмотря на сокращение интервала и увеличение интенсивности, уже работает на пределе своих возможностей, — подчеркнул Сергей Собянин.
Он добавил, что запуск Большой кольцевой линии метро создаст еще больший эффект. Глава города отметил, что часть станций метро и МЦК будут разгружаться, а у москвичей появится больше вариантов для пересадок.
Читайте также: Сергей Собянин: Второй этап реконструкции ветхих поликлиник могут запустить в Москве