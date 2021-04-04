Сергей Собянин заявил, что МЦК побило все рекорды по пассажиропотоку

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Московское центральное кольцо (МЦК) работает на пределе своих возможностей, побив все возможные рекорды по пассажиропотоку. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы города, при строительстве МЦК специалисты не ожидали настолько высоких показателей. О них говорили только в теории и «спорили друг с другом», уточнил мэр.

— Оказалось, что все самые оптимистические прогнозы побиты, все рекорды побиты были. Сегодня МЦК, несмотря на сокращение интервала и увеличение интенсивности, уже работает на пределе своих возможностей, — подчеркнул Сергей Собянин.

Он добавил, что запуск Большой кольцевой линии метро создаст еще больший эффект. Глава города отметил, что часть станций метро и МЦК будут разгружаться, а у москвичей появится больше вариантов для пересадок.

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