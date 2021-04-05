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Сергей Собянин открыл шестой флагманский центр «Мои документы» на севере Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сергей Собянин открыл шестой флагманский центр «Мои документы» на севере Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 16Ас4 Карта всех событий

Шестой флагманский центр государственных услуг «Мои документы» заработал в Северном административном округе. Его открыл мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 5 апреля.

По словам главы города, новый офис расположен в торговом центре «Метрополис» рядом со станцией МЦК Балтийская, поэтому ожидается большой поток людей.

— Это уже шестой по счету, половина территории Москвы охвачена такими мощными флагманскими центрами, в которых можно получить весь спектр услуг, причем это территориально, вне зависимости от места проживания. Как правило, такие центры открываются на транспортно-пересадочных узлах, в торговых центрах, — пояснил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в 2021 году власти планируют перевести в онлайн-формат почти 700 тысяч посещений по получению различных социальных услуг МФЦ. По словам Сергея Собянина, сейчас москвичам проще заполнить заявку на услугу из дома в электронном виде, чем приходить в офис, поэтому число онлайн-услуг будут увеличивать.

По его словам, в МФЦ постоянно увеличивают качество предоставляемых услуг, пишет агентство городских новостей «Москва».

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