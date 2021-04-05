Сергей Собянин открыл шестой флагманский центр «Мои документы» на севере Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

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Шестой флагманский центр государственных услуг «Мои документы» заработал в Северном административном округе. Его открыл мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 5 апреля.

По словам главы города, новый офис расположен в торговом центре «Метрополис» рядом со станцией МЦК Балтийская, поэтому ожидается большой поток людей.

— Это уже шестой по счету, половина территории Москвы охвачена такими мощными флагманскими центрами, в которых можно получить весь спектр услуг, причем это территориально, вне зависимости от места проживания. Как правило, такие центры открываются на транспортно-пересадочных узлах, в торговых центрах, — пояснил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в 2021 году власти планируют перевести в онлайн-формат почти 700 тысяч посещений по получению различных социальных услуг МФЦ. По словам Сергея Собянина, сейчас москвичам проще заполнить заявку на услугу из дома в электронном виде, чем приходить в офис, поэтому число онлайн-услуг будут увеличивать.

По его словам, в МФЦ постоянно увеличивают качество предоставляемых услуг, пишет агентство городских новостей «Москва».

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