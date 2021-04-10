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Реконструкция депо «Сокол» обеспечит своевременный запуск движения на БКЛ
Фото: Telegram-канал Пресс-служба Дептранса

Реконструкция депо «Сокол» обеспечит своевременный запуск движения на БКЛ

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 2Б Карта всех событий

Реконструкция электродепо «Сокол» позволит обеспечить своевременный запуск движения на новых участках Большой кольцевой линии столичного метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, в данный момент обслуживанием подвижного состава Замоскворецкой линии метро занимаются электродепо «Сокол», «Замоскворецкое» и «Братеево».

— Благодаря реконструкции электродепо «Сокол» и переводу в него подвижного состава зеленой ветки метро мы сможем полностью переключить электродепо «Замоскворецкое» на обслуживание поездов строящихся южного и юго-западного участков БКЛ, что, в свою очередь, будет способствовать своевременному запуску движения на новых участках, — объяснил Андрей Бочкарев.

Он отметил, в открытое после обновления депо также вернутся эксплуатационные службы метрополитена, которые временно были переведены в ранее построенные электродепо «Митино» и «Братеево».

Как заявил Андрей Бочкарев, всего в ходе реконструкции электродепо «Сокол» были созданы 1100 рабочих мест для технического и административного персонала.

Ранее сообщалось, что 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый пусковой комплекс электродепо «Сокол» Замоскворецкой линии столичного метрополитена, реконструкция которого была завершена.

Читайте также: Электродепо «Сокол» удвоило рабочие мощности после реконструкции

электродепо «Сокол»МетроАндрей Бочкарев
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