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Электродепо «Сокол» удвоило рабочие мощности после реконструкции
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

Электродепо «Сокол» удвоило рабочие мощности после реконструкции

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 2Б Карта всех событий

Благодаря реконструкции электродепо «Сокол» сможет обслуживать в два раза больше подвижных составов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, отметив, что регулировать движение подвижных составов более эффективно позволит первая в столичном метрополитене микропроцессорная система автоматики и телемеханики управления движением поездов (АТДП), которая там установлена.

По его словам, АТДП контролирует движение поездов, управляет стрелочными переводами, светофорами и рельсовыми цепями. Новинка работает оперативнее, чем традиционная релейная система. Она позволяет в автоматическом режиме диагностировать все участвующее в системе оборудование и вовремя предупреждать о проблемах.

— Реконструкция электродепо «Сокол» практически удвоила его мощности: к 24 существующим канавам для отстоя и обслуживания поездов добавили еще 22. Таким образом, депо сможет обслуживать в два раза больше подвижных составов, —отметил Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра подчеркнул, что теперь депо сможет принимать на ночной отстой 30 поездов вместо 15. Помимо этого, увеличилось и число поездов, которые депо сможет принять на ремонт — со 180 до 252 составов в год.

По словам Андрей Бочкарева, расширение мощностей в депо «Сокол» позволило создать около стони новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый пусковой комплекс электродепо «Сокол» Замоскворецкой линии столичного метрополитена, реконструкция которого была завершена.

Читайте также: Дептранс рассказал об изменениях в электродепо «Сокол» после реконструкции

реконструкцияэлектродепо «Сокол»Андрей Бочкарев
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