Дептранс рассказал об изменениях в электродепо «Сокол» после реконструкции

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 2Б Карта всех событий

Завершилась реконструкция электродепо «Сокол» — одного из старейших в столице. Обо всех изменениях, которые в нем произошли, рассказали в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 10 апреля.

Вместо устаревшего завода по ремонту вагонов депо превратилось в современный комплекс. Так, канав для ночного отстоя поездов стало почти в два раза больше — их количество увеличилось с 24 до 46. Новые мощности позволять ремонтировать около 2350 вагонов в год, в том числе благодаря 100 дополнительным рабочим местам.

После запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) «Сокол» начнет обслуживать большинство поездов зеленой ветки, а депо «Замоскворецкое» — поезда БКЛ, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Собянин открыл электродепо «Сокол» после реконструкции.

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