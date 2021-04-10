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Карты «Тройка» в уникальном дизайне выпустили к 60-летию полета Гагарина в космос
Фото: Пресс-служба Музея космонавтики

Карты «Тройка» в уникальном дизайне выпустили к 60-летию полета Гагарина в космос

Анастасия Колоскова

Город

Музей космонавтики совместно со столичным метро выпустил лимитированный тираж тематических карт «Тройка», дизайн которых посвящен 60-летнему юбилею полета в космос Юрия Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе Музея космонавтики, ставшего инициатором выпуска специальных карт.

В продажу поступило 10 000 экземпляров тематических карт «Тройка». Их можно купить на кольцевых и центральных станциях в кассах.

В основу дизайна карты легла концепция выставки «Первый», которая будет работать в Музее космонавтики с 12 апреля до 12 сентября. Посетители экспозиции смогут увидеть документы и личные вещи Юрия Гагарина, ранее хранившиеся в разных музеях страны и в личных архивах. Некоторые артефакты будут выставлены впервые.

Концепция графического оформления выставки и юбилейной карты строится на образах, которые связаны с научными и технологическими прорывами человечества.

— В оформлении и выставки «Первый», и юбилейной карты «Тройка» мы постарались переосмыслить чувства, которые испытали люди, узнав о первом полете в космос. Это было ощущение начала новой, еще неизведанной, таинственной, но яркой и фантастической эры, — рассказали в пресс-службе столичного Музея космонавтики.

Ранее сообщалось, что в честь приближающегося Дня космонавтики на медиаплатформе #Москвастобой появилась онлайн-экскурсия по экспозиции Музея космонавтики, которая расскажет о подробностях полета человека в космос и подготовке к нему. Также 12 апреля на платформе опубликуют виртуальную выставку «Первый».

Читайте также: Летчик-космонавт Роман Романенко проведет 12 апреля посвященный Дню космонавтики стрим

музей космонавтикиЮрий Гагаринкарта «Тройка»
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