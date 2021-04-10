Медиаплатформа #Москвастобой пригласила на онлайн-экскурсию ко Дню космонавтики

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В честь приближающегося Дня космонавтики на медиаплатформе #Москвастобой появилась онлайн-экскурсия по экспозиции Музея космонавтики, которая расскажет о подробностях полета человека в космос и подготовке к нему. Также 12 апреля на платформе опубликуют виртуальную выставку «Первый».

Зрители смогут увидеть настоящий катапультируемый контейнер, в котором полетели в космос Белка и Стрелка. В нем также находились растения и насекомые, грибковые культуры, отдельные виды микробов и другие биологические объекты.

Полет проводился с целью исследовать влияние космической радиации и невесомости на живые организмы. Побывавшие в космосе Белка и Стрелка помогли в подготовке первого полета человека в космос. После возвращения на Землю собаки жили при Государственном научно-исследовательском испытательном институте авиационной и космической медицины. Одного из щенков Стрелки, которая дважды приносила потомство, подарили жене президента США Жаклин Кеннеди.

Посетители увидят подлинный спускаемый аппарат корабля, на котором 12 апреля 1961 года полетел в космос Юрий Гагарин. Его теплозащитное покрытие позволяло выдержать перепады температур. О конструкции корабля и схеме его работы также расскажут на экскурсии. Кроме того, зрители узнают, почему скафандр первого космонавта был оранжевым и зачем на руке было необходимо зеркало.

Онлайн-выставка «Первый» покажет документы и фотоснимки личных вещей Гагарина, долгое время хранившихся в разных музеях страны и в личных архивах.

Экспонаты выставки включают альт, на котором в детстве играл первый космонавт, а также его школьную парту и другие личные вещи.

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