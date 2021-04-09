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Центр «Щукино» пригласил москвичей в «Космическую одиссею»
Фото: roscosmos.ru / Олег Скрипочка

Центр «Щукино» пригласил москвичей в «Космическую одиссею»

Ольга Маркова

Культура

Центр культуры и искусств «Щукино» в честь Дня космонавтики приглашает москвичей и гостей столицы 11 апреля на фестиваль «Космическая одиссея».

Путешествие начнется с показа мультфильма «Тайна третьей планеты». Далее пройдет авторский квиз «На Марсе классно». Участникам предстоит преодолеть 5 раундов с 25 вопросами.

Затем детей увлекут в космические подвижные и настольные игры.

В течение всего дня будет работать фотовыставка работ настоящего космонавта Сергея Рязанского «Удивительная земля».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте организации.

Читайте также: «Космический рейс» и «Небо Гагарина»: москвичей пригласили на День космонавтики

праздниканимационный мультфильмДень космонавтики
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