Центр «Щукино» пригласил москвичей в «Космическую одиссею»
Центр культуры и искусств «Щукино» в честь Дня космонавтики приглашает москвичей и гостей столицы 11 апреля на фестиваль «Космическая одиссея».
Путешествие начнется с показа мультфильма «Тайна третьей планеты». Далее пройдет авторский квиз «На Марсе классно». Участникам предстоит преодолеть 5 раундов с 25 вопросами.
Затем детей увлекут в космические подвижные и настольные игры.
В течение всего дня будет работать фотовыставка работ настоящего космонавта Сергея Рязанского «Удивительная земля».
Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте организации.
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