«Космический рейс» и «Небо Гагарина»: москвичей пригласили на День космонавтики

Фото: Игорь Снегирев для газеты

12 апреля 1961 года красным цветом вписано в календарь российской истории. В этот день, 60 лет назад, человек совершил первый полет в космос. Этим человеком стал гражданин Союза Советских Социалистических республик Юрий Алексеевич Гагарин. Традиционно, праздник широко отмечается в нашей стране не один день. Редакция «Вечерней Москвы» собрала наиболее интересные мероприятия, которые помогут вспомнить историю праздника, проследить его настоящее, а, может быть, и заглянуть в будущее.

Открывает обзор «космических» мероприятий Московский планетарий, который ежегодно участвует в праздновании Дня космонавтики. При этом старт программ в планетарии состоится уже 7 апреля. На экскурсии «Юрий Гагарин. Первый в космосе» посетителям расскажут о жизненном пути Гагарина и о тех людях, которые подготовили его полет. На фотовыставке гости планетария увидят снимки Гагарина в кругу коллег и семьи, а также репортаж подготовки первого полета в космос.

В Большом звездном зале зрителям представят полнокупольные фильмы о космосе, предварять которые будут лекции «Небо Гагарина».

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в воскресенье, 11 апреля, приглашает москвичей и гостей столицы испытать свою эрудицию в «Космическом диктанте». Ведущим диктанта станет летчик-космонавт РФ, Герой России Федор Юрчихин.

Большую программу ко Дню космонавтики подготовили выставочные залы столицы. Принять участие в ней можно с 10 по 14 апреля. Ежедневно посетители галерей могут посмотреть «космические» фильмы и мультфильмы, поучаствовать в «звездных» мастер-классах, послушать лекции «вселенского масштаба» и увидеть «лунные» выставки. А галерея «Богородское» приглашает москвичей на «Космопати», участники узнают интересные факты о космосе, создадут собственные костюмы и отправятся в галактическое путешествие.

День космонавтики в Российской государственной детской библиотеке с 9 по 11 апреля отметят фестивалем науки. Гости увидят космическое шоу, главные герои которого посетят три планеты: Марс, Венеру и Сатурн. Участники мероприятия смогут провести эксперименты, раскопать артефакты, узнать подробности жизни на Луне и о том, кто населял нашу планету более 400 миллионов лет.

В эти же дни, с 9 по 11 апреля, на территории центра «Весна» откроется настоящий космический город, в котором юные москвичи смогут познакомиться с невероятными «космическими» профессиями, примерить снаряжение, побеседовать с роботом и увидеть тесла-шоу.

Центральная городская молодежная библиотека им. М.А. Светлова в праздничные дни представит космический лабиринт и рассказы о небесных явлениях и звездах. Здесь же 13 и 16 апреля можно узнать о «Необыкновенных небесных явлениях» и «Сокровищах звездного неба».

Не останутся в стороне от празднований и московские парки. Так, 12 апреля в парке Кузьминки слушателям расскажут о тайнах космоса, а затем предложат понаблюдать в телескоп за небесными светилами. Парк «Северное Тушино», в свою очередь, представит гостям фотовыставку «Наш Гагарин», подготовленную совместно с Музеем космонавтики. А 10 апреля культурный центр «Вдохновение» зовет фанатов космоса принять участие в квесте «Космический рейс». На прохождение маршрута потребуется шесть часов!

Кинотеатры сети «Москино» ко Дню космонавтики, 11 и 12 апреля, приглашают зрителей на бесплатные показы хороших космических фильмов. Зрители смогут увидеть фантастические ленты Ричарда Викторова «Отроки во вселенной» и «Москва - Кассиопея», а также сатирическую комедию Георгия Данелии «Кин-дза-дза!».

«Космическую неделю» с 5 по 12 апреля организует радиостанция «Ретро FM». Помимо суперигры, принять участие в которой может каждый, слушатели «Ретро FM» ждет рандеву с начальником Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, Героем РФ П.Власовым и Героями Советского Союза и РФ, летчиками–космонавтами В.Савиных, А.Лазуткиным, Е.Серовой, А.Овчининым и О.Скрипочкой.

Ко Дню космонавтики многие музеи и галереи открывают тематические выставки. Так, 12 апреля, в день празднования 60-летнего юбилея полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина, москвичей на открытие экспозиции «Первый» приглашает Музей космонавтики. Здесь впервые представлены подлинное свидетельство о рождении первого космонавта Земли, грамоты, одежду, инструменты, фотографии и другие уникальные вещи. Одним из центральных экспонатов стал подлинный спускаемый аппарат одноместного космического корабля серии «Восток», на котором 12 апреля 1961 года был совершен первый в истории человечества космический полет.

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ представил выставку «Первые в мире», на которой посетители смогут увидеть около 100 советских плакатов о покорении космоса. Экспозиция состоит из трех тематических разделов: «Человеку путь открыт!», «Да будет мир!» и «Сыны Октября — пионеры Вселенной!».

Выставка «Космос становится ближе» ждет своих гостей в Музее «Пресня». В экспозиции представлены вещевые, документальные и художественные коллекции музея современной истории России.

Галерея ARTSTORY порадует посетителей выставочным проектом «Космос наш!», исследующим космическую тему в работах художников XXI века. Перед зрителями предстанут как отображения реальных лиц, событий и фактов в области освоения космоса, так и философские и фантастические произведения на тему Вселенной и человека в ней.

Неожиданно, к празднованиям Дня космонавтики в этом году присоединились Музеи Московского Кремля, которые намерены удивить своих гостей авангардной экспозицией «Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже». В 1960–1970-х годах Надя Леже обратилась к «полетным формам». Это было связано с открытием космической эры. Подвиг Юрия Гагарина потряс художницу, в свершившемся чуде она усмотрела исполнение пророчества и мечты своего учителя, родоначальника супрематизма Казимира Малевича.

Выставку художника-космиста Бориса Смирнова-Русецкого «Идущий к звездам» презентует Государственный музей Востока. Величественные живописные картины, большинство из которых относятся к циклу «Космос», создают ощущение торжественности и внутренней гармонии.

И, наконец, две «уличные» выставки «От станка к звездам», расположившиеся на Цветном и Гоголевском бульварах, расскажут москвичам о достижениях столичных предприятий ракетно-космической отрасли. Здесь можно увидеть редкие архивные кадры и узнать интересные факты из истории отрасли.

Читайте также: В День космонавтики в Москве откроют стелу памяти Алексея Леонова