В День космонавтики в Москве откроют стелу памяти Алексея Леонова

Алексей Леонов скончался 11 октября 2019 года / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В столице в День космонавтики откроют мемориальную стелу памяти дважды Героя Советского Союза космонавта Алексея Леонова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Торжественное открытие пройдет 12 апреля в 13:00 на улице Маши Порываевой, 11 строение 3.

Алексей Леонов умер 11 октября 2019 года на 86-м году жизни. Его похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Он был первым человеком на планете, который вышел в открытый космос.

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