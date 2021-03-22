Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

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Музей космонавтики опубликовал образовательную программу ко Дню космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Международный день полета человека в космос отмечается 12 апреля 1961 года. Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» совершил первый в истории человечества полет в космос. В апреле 2021 года в музее откроется специальная выставка.

С помощью детского аудиогида юные посетители смогут узнать о главных экспонатах выставки «Первый». По традиции во всех школах России и зарубежья пройдет Гагаринский урок «Космос — это мы» Министерства просвещения Российской Федерации.

К 60-летию полета Юрия Гагарина в космос Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма совместно с Региональной детской общественной организацией «Юный путешественник» и Музеем космонавтики в Москве запустили 27 й сезон игры «Гвардия России». Заключительный этап мероприятия пройдет 12 апреля в режиме онлайн.

Также сотрудники музея разработали новые уроки для школьников: «Социальные статусы и роли. звездный путь Юрия Гагарина», «Разбор нештатных ситуаций в ходе полёта в космос Юрия Гагарина».

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