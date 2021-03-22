Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Музей космонавтики опубликовал образовательную программу ко Дню космонавтики
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Музей космонавтики опубликовал образовательную программу ко Дню космонавтики

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 111 Карта всех событий

Музей космонавтики опубликовал образовательную программу ко Дню космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Международный день полета человека в космос отмечается 12 апреля 1961 года. Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» совершил первый в истории человечества полет в космос. В апреле 2021 года в музее откроется специальная выставка.

С помощью детского аудиогида юные посетители смогут узнать о главных экспонатах выставки «Первый». По традиции во всех школах России и зарубежья пройдет Гагаринский урок «Космос — это мы» Министерства просвещения Российской Федерации.

К 60-летию полета Юрия Гагарина в космос Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма совместно с Региональной детской общественной организацией «Юный путешественник» и Музеем космонавтики в Москве запустили 27 й сезон игры «Гвардия России». Заключительный этап мероприятия пройдет 12 апреля в режиме онлайн.

Также сотрудники музея разработали новые уроки для школьников: «Социальные статусы и роли. звездный путь Юрия Гагарина», «Разбор нештатных ситуаций в ходе полёта в космос Юрия Гагарина».

Читайте также: Российские женщины-космонавты стали прообразом новой куклы Barbie

музей космонавтикиЮрий Гагаринвыставка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Андраник Мигранян
Андраник Мигранян

Холодная война продолжается

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Люди любят деньги, а деньги — тишину

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто боится русского хакера

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Как сохранить чистоту городских водоемов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Жилье, деньги и льготы: сколько нужно платить контрактнику

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«За вами должок...» Зачем Киев бесит и дразнит Германию

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте