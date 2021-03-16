Российские женщины-космонавты стали прообразом новой куклы Barbie

Фото: kosmo-museum.ru

Американская компания и производитель игрушек Mattel вдохновилась образом русских женщин-космонавтов и представит новую куклу Barbie. Игрушку сделают в двух вариантах — в полетном костюме и в скафандре для выхода в открытый космос.

Отмечается, что Валентина Терешкова, ставшая первой женщиной-космонавтом в 1963 году, будет прообразом первого варианта куклы. Второй вариант создадут по образу космонавта Анны Кикиной, однако он не поступит в продажу. Игрушка будет выпущена в единственном экземпляре, сообщает «Говорит Москва».

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