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Елизавета II рассказала о встрече с Юрием Гагариным
Фото: instagram.com/lina_dolcevita/

Елизавета II рассказала о встрече с Юрием Гагариным

Татьяна Плотникова

Общество

Королева Великобритании Елизавета II поделилась воспоминаниями о встрече с советским космонавтом Юрием Гагариным, которая состоялась в Лондоне в 1961 году.

Отвечая на соответствующий вопрос британского ученого-космолога, почетного научного сотрудника Университетского колледжа Лондона Мэгги Адерин-Покок, Елизавета II отметила, что Гагарин не говорил на английском языке.

Английская королева также отметила, что, наверное, страшно быть первопроходцем в космосе, не зная, чем именно закончится путешествие.

— Да и сможете ли вы вернуться. Это очень важно, — цитирует Елизавету II ТАСС.

Ранее столичные загсы рассказали о популярности имени Юрий при выборе имен для новорожденных мальчиков.

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ВеликобританияЮрий ГагаринЕлизавета II
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