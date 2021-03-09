В честь космонавта: столичные ЗАГСы рассказали о популярности имени Юрий

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В честь дня рождения Юрия Гагарина (родился 9 марта 1934 года) ЗАГСы Москвы рассказали о популярности его имени после полета в космос в 1961 году. Так, уже в апреле столичных новорожденных начали называть Юриями в два раза больше, чем в марте того же 1961 года.

— В марте 1961 года загсы Москвы зарегистрировали рождение 150 мальчиков с именем Юрий, а в апреле этим именем назвали 306 мальчиков. В том же году популярность имени увеличилась более чем на 50 процентов по сравнению с 1960 годом, когда с именем Юрий родилось более 1700 мальчиков, — рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

Уточняется, что в 1961-м в столице родилось более 48 тысяч мальчиков. Среди них более 2800 были названы Юриями. В период с 1960 по 1962 годы самым популярным именем было Сергей. Имя Юрий в 1960 году располагалось на восьмом месте. Уже 1961 году оно перешло на позицию выше.

Ранее необычные имена на космическую тему не были популярными среди советских родителей. Однако на сегодняшний день детей часто называют Космосом, Меркурием, Марсом, Кассиопеей и даже Гагарином. Именно такие имена давали новорожденным в 2020 году.

При этом самыми распространенными в столице все равно остаются традиционные имена. В частности, в 2020 году чаще всего девочек называли Софиями, а мальчиков — Александрами, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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