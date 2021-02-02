Стало известно, какие необычные имена москвичи давали новорожденным в 2020 году

Фото: pixabay.com

В столичном Управлении ЗАГС рассказали, какие самые редкие имена горожане давали новорожденным детям в 2020 году.

Отмечается, что самым популярным остается София или Софья. Такое имя дали более 2,8 тысячи девочек. Среди мальчиков снова на первом месте имя Александр. Так назвали 2,5 тысячи новорожденных в Москве

— Если говорить о динамике, то по сравнению с 2019 годом родители стали чаще давать детям такие мужские имена, как Марк, Лев, Матвей, а среди девочек теперь чаще можно встретить имена Мирослава, Мия, Амелия, Агата или Ариана, — отметили в пресс-службе.

Среди самым популярных мужских имен также оказались Михаил, Максим, Артем, Марки и Иван. Наиболее встречающимися среди девочек в 2020 году стали Мария, Анна, Алиса, Виктория и Полина.

Однако в столице набирают популярность необычные имена. Так, чаще всего среди иностранных имен встречались Стефания, Роберт, Оливия, Мелания, Стефан и Теодор. Свыше 20 столичных семей назвали новорожденных детей славянскими именами Златослава и Ясна.

Среди древнегреческих имен оказались популярными Афина, Дионис, Афродита и Одиссей. Двух девочек в Москве в 2020 году назвали Искрой, Кассиопеей, а также Мальвиной.

Самыми необычными именами оказались Север и Северина, Весна, Океана, Марс, Люций, Люцифер, Оливье. Одного ребенка в столице назвали Римом, а двух девочек — Индия и Вена.

Также детей называли именами писателей и других известных личностей, такими как Корней, Леонардо, Рианна, Гарри. Популярными оказались двойные имена, такие как Венера-Вероника, Патрисия-Деметра-Пейдж, Александр-Север, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Число детей, получающих домашнее образование, возросло в России