Число детей, получающих домашнее образование, возросло в России

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О том, сколько семей в России перешли на домашнее обучение за прошлый год, сообщил НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

— За 12 месяцев 2020 года число семей, где начали обучать детей на дому, увеличилось на десять процентов по сравнению с данными за позапрошлый год. В свою очередь в 2019 году прирост был равен семи–восьми процентам, — рассказал Амет Володарский.

По его словам, это обусловлено не только буллингом, который может происходить в отношении того или иного ребенка в стенах образовательного учреждения, но и недовольством родителей качеством и стандартами современного образования.

При этом омбудсмен подчеркнул, что в нашей стране нет необходимости переходить к дистанционному обучению как к основной модели. Делать это нужно только в тех случаях, когда удаленное получение образования действительно необходимо.

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