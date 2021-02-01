Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Число детей, получающих домашнее образование, возросло в России
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Число детей, получающих домашнее образование, возросло в России

Елена Фролова

Общество

О том, сколько семей в России перешли на домашнее обучение за прошлый год, сообщил НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

— За 12 месяцев 2020 года число семей, где начали обучать детей на дому, увеличилось на десять процентов по сравнению с данными за позапрошлый год. В свою очередь в 2019 году прирост был равен семи–восьми процентам, — рассказал Амет Володарский.

По его словам, это обусловлено не только буллингом, который может происходить в отношении того или иного ребенка в стенах образовательного учреждения, но и недовольством родителей качеством и стандартами современного образования.

При этом омбудсмен подчеркнул, что в нашей стране нет необходимости переходить к дистанционному обучению как к основной модели. Делать это нужно только в тех случаях, когда удаленное получение образования действительно необходимо.

Читайте также: Студентом можешь ты не быть: почему вопрос необходимости высшего образования стал вызывать сомнения

домашнее обучениеобразованиедети
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Терпения вам, Владимир Владимирович

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель, увидевший страшное будущее

Павел Крашенинников
Павел Крашенинников

Грядет гаражная амнистия

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проблемы бизнеса стали заметнее

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Все мнения
О проекте