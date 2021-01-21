Студентом можешь ты не быть: почему вопрос необходимости высшего образования стал вызывать сомнения

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В наступившем году мы продолжаем нашу рубрику «Честное слово», в которой представители двух поколений обсуждают самые острые проблемы современности. Ведь чтобы понять друг друга, нужно захотеть услышать точку зрения оппонента. Накануне Дня студента, отмечаемого 25 января, обозреватель «Вечерней Москвы» Наталия Покровская и ее сын, юнкор нашей газеты и студент факультета журналистики Глеб Бугров, остро поспорили о высшем образовании.

Начало нового года ознаменовалось сразу несколькими громкими заявлениями, касающимися получения высшего образования. Из хорошего: бесплатное высшее образование в 2021 году станет доступнее за счет увеличения на 9 процентов бюджетных мест. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Между тем споры о необходимости высшего образования вспыхнули с новой силой. Порядка 61 процента россиян, по данным Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), считают, что высшему образованию придают слишком много значения. А 57 процентов полагают, что высшее образование облегчает достижение жизненных целей. Но это не значит, что без вузовского диплома человек обречен на низкооплачиваемую работу — так отвечают 60 процентов респондентов. При этом каждый седьмой россиянин готов взять образовательный кредит.

В необходимости высшего образования больше всего уверены жители столицы, что понятно: высокое качество школьного образования позволяет все большему количеству москвичей поступать в престижные вузы. Однако итоги мониторинга Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС «Выбор семьями образовательных траекторий для детей» продемонстрировали интересную тенденцию. Большинство родителей абитуриентов считают, что их ребенок непременно должен получить высшее образование, но зато сами «дети» настроены скептически: 74 процента респондентов в возрасте от 18 до 25 лет заявили о завышении важности высшего образования.

Безапелляционно

Весной прошлого года Российское движение школьников выясняло у ребят, чем они хотят заняться после одиннадцатого класса.

И 83 процента опрошенных ответили, что будут поступать в вузы. Более 18 процентов выпускников видели себя учителями, а около 13 процентов отметили интерес к физике, прикладной математике, биологии и химии. Однако насколько это решение самостоятельно, авторы исследования не уточняют. А увеличение бюджета вузов в этом году в первую очередь коснется направлений, связанных с развитием цифровой экономики. Конкуренция здесь будет велика. Однако, по мнению Глеба, студента третьего курса, это абсолютно не гарантирует, что все, кто поступит в вуз, будут в будущем работать теми, на кого в нем учились.

— На вопрос «кем быть?» школьников практически принуждают ответить как можно раньше. С одной стороны, наверное, неплохо сразу понять, чем ты хочешь заниматься. Но как это сделать в 14–15 лет, когда хочется всего и сразу: бренчать на гитаре, паять микросхемы, сочинять стихи, а заодно заниматься культуризмом? Заметь: не все увлечения предполагают получение докторской степени.

— Вот педагоги вместе с родителями и стараются помочь сделать выбор в пользу того, к чему ты в большей степени демонстрируешь успехи.

— Но если я «рублю» в 9-м классе в математике, это не значит, что захочу быть экономистом.

И у меня может туго идти химия, а я все равно мечтаю стать врачом. Тогда как? — В столичных школах есть медклассы…

— В которые в первую очередь отберут тех, у кого «пять» по химии! И если замешкался с выбором, не уделил вовремя нужному предмету достаточно внимания, можно пролететь. А дальше ученику будут навязывать профиль и требовать принципиального решения: либо идешь в 10-й класс и готовишься к поступлению в вуз, либо дальше продолжаешь обучение в колледже. При этом, как показывает практика моих бывших одноклассников, большинство родителей настаивают на высшем образовании: мол, ты же не тупой, чтобы в ПТУ (так это у вас называлось?) идти.

— Можно подумать, твои сверстники рвались встать к станку!

— А здесь срабатывает стереотип: в колледж и армию попадают неудачники. И в итоге многие поступают в вузы, причем те, которые нравятся не им, а их родителям.

— Глеб, только не надо из родителей идиотов делать! Все-таки они соображают, какая профессия востребована, оценивают реально возможности своих чад. А заодно, кстати, взвешивают, потянут ли они оплату образования в том случае, если ребенок не поступит на бюджет. Согласись, это тоже имеет значение.

— Еще какое! Кто платит, тот музыку и заказывает. «Мы лучше знаем — будешь инженером!»

— Поверь, очень многие родители учитывают мнения детей, понимая, что это их жизнь. Но только если у ребенка собственная позиция есть. А твое поколение более инфантильно, чем предыдущие. У вас проблемы с взрослением, вы плывете по течению, опираясь на папу с мамой порой аж до тридцатника.

— А не потому ли, что давление типа «определяйся быстрее» вызывает протест и отрубает желание решать что бы то ни было?

— Согласна, давить не стоит. Но при этом не исключаю пользу советов взрослых и спрос на рынке труда. А там очень нужны рабочие руки.

— Как ты это сказала! Снобизм твоего поколения в этом вопросе неиссякаем. В том и беда. Диплом вуза сегодня не гарантия безбедной жизни. Деньги нынче можно заработать, даже тупо играя в компьютерные игры. Вот тут-то и возникает вопрос: а всем ли так уж нужно высшее образование, на которое старшее поколение уповает как на высшую цель?

Конкретно

Аналитики цифровой образовательной компании выяснили, что большинство российских студентов недовольны знаниями, которые они получают в своих вузах. 57 процентов отметили, что ищут дополнительную информацию в интернете. 41 процент студентов пользуется исключительно онлайн-платформами для получения знаний. И лишь 12 процентов используют образовательные электронные ресурсы вузов. 93 процента студентов хотели бы иметь доступ к сервису, на котором были бы собраны все необходимые для изучения материалы в режиме онлайн, чтобы иметь возможность добывать знания самостоятельно. При таком раскладе вообще непонятно, в чем смысл платного обучения, — подумала Наталия, порадовавшись, что сын учится на бюджете.

— Глеб, раз вуз не дает полноценных знаний, стоит ли тратить на него пять лет жизни и сидеть у мамы с папой на шее?

— Мам, вуз вузу рознь. Недавно прочел, что в Мировом рейтинге университетов Россия занимает второе место по количеству вузов, уступая только США. Но есть МГУ имени Ломоносова, который в 2020 году вошел в число самых мощных мировых университетских брендов, заняв 37-ю строчку рейтинга. А есть вузы, конкурс в которые даже меньше, чем в популярные колледжи столицы. У меня есть друзья, которые жалуются, что в своем вузе впустую тратят время. Поступить туда было легко, но смысла никакого. А дистанционка ударила по качеству образования и в вузах получше.

— А вот это, кстати, непонятно. Раз вы все в плане интернета продвинуты, казалось бы, наоборот, время появилось осваивать науки с помощью дополнительных материалов.

— Так с их помощью студенты учатся от безысходности! Потому что понимают, что недополучают знания на лекциях и семинарах. Кстати, по опросам, главным недостатком дистанционного обучения 70,2(!) процента студентов называют дефицит очного общения с сокурсниками и преподавателями. Значит, не со всем материалом можно справиться с помощью интернет-технологий. А в учебниках, которые на дистанционке заставляли штудировать, много устаревшей информации. А хочется учиться с прицелом на будущее. Думаю, это в равной степени касается и технарей, и гуманитариев.

— Глеб, а тебе не кажется, что проблема недовольства качеством образования со стороны студенчества в том, что вы приходите в вуз, не слишком понимая, зачем оно вам вообще нужно? Вот тебе — зачем?

— Чтобы работать по выбранной профессии. И я хочу получить такие знания, которые помогут мне, молодому специалисту, выдержать конкуренцию на рынке труда. И не важно, учусь я на журфаке или на факультете машиностроения.

— Планы учебной программы находятся в открытом доступе для абитуриентов. Другой вопрос, что вчерашнему школьнику сложно оценить их актуальность. Плюс срабатывает то самое разочарование, когда, поварившись в той или иной специальности, вдруг понимаешь, что она не твоя. А бросить вуз страшновато.

— Но лучше уж так, чем потом всю жизнь страдать… Мой одноклассник Максим учился на химфаке, но на четвертом курсе бросил учебу, потому что увлекся звукозаписью. Родители были в шоке. А он сходил в армию, потом решил поработать стажером на монтаже, чтобы понять, куда двигаться дальше. Зрелое решение! И не факт, что ему нужно оканчивать вуз. Получается, что пока я изучаю теоретические знания, он взлетает вверх, делая карьеру, обретая независимость.

— Сам знаешь: работодатель просит диплом.

— Мам, прости, но ты устарела. При трудоустройстве в первую очередь спрашивают про опыт работы.

Практично

Стереотипы о необходимости во что бы то ни стало окончить вуз сегодня разбиваются о красноречивую статистику: более 70 процентов выпускников российских вузов не работают по специальности, лишь около 25–28 процентов направляются по выбранному в вузе пути. То есть за спиной большинства — напрасно потраченное время и разрушенные надежды.

Мало того: недостаток практических навыков у выпускников вузов признает большая часть как молодых специалистов (56 процентов), так и работодателей (91процент). При этом подавляющее число абитуриентов, согласно опросу социологической компании Society Public Group, не планируют в будущем двигать фундаментальную науку, а намерены получить профессию, чтобы обеспечить себе стабильный материальный доход и высокий социальный статус. Что, по мнению двадцатидвухлетнего Глеба, вполне закономерно.

— Меркантильность тут ни при чем. Путь студента вуза к самостоятельности длится дольше, нежели у того, кто сразу после школы начинает работать. И это должно как-то оправдываться. По идее, вуз выпускает высококвалифицированных специалистов — врачей, учителей, программистов и инженеров. Их пять, а то и шесть лет учили, чтобы они могли лечить людей, учить детей, конструировать и проектировать… Это сложная интеллектуальная работа. Но отсутствие практики перечеркивает усилия нескольких лет жизни. Я не жалуюсь. Хотя по факту, пока учусь, все остальное в жизни отложено на потом. И конечно, хочется сразу, схватив в руки диплом, получать хорошую зарплату.

— Для этого нужно быть семи пядей во лбу.

— Так, может, и вуз стоит оканчивать только гениям в той или иной сфере? Ну, отсидели, отслушали двести человек курс. Вышли на работу. Они юристы, врачи?! Вспомни, как мой старший брат боялся, окончив мед, остаться один на один с пациентом! А ведь ему еще удавалось параллельно учебе подрабатывать медбратом. То есть представление о профессии у него было. И все равно навыки он нарабатывал уже «в поле». Но не каждый работодатель готов нянчиться с «молодняком». Особенно если есть конкуренция в лице людей с опытом.

— А что плохого в конкуренции? Она подстегивает амбиции, заставляет развиваться. То, что в вузах дают мало практических навыков, плохо. Об этом работодатели и говорят. Их, кстати, можно понять: они хотят платить зарплату за полноценно сделанную работу.

— Мам, а в этом и проблема! И, может, поэтому люди, получившие диплом, сбегают из профессии за заработком? Недавно мне рассказали про пятнадцатилетнюю девочку, которая за год заработала в соцсети пять миллионов рублей, тупо выкладывая смешные видео со своим участием. И подобных примеров десятки, сотни!

— Знаешь, «сбегающим» не стоило занимать чье-то место в вузе в таком случае! Если просто просиживал штаны на лекциях, учился кое-как, а профессия не была целью жизни, мечтой, то и смысла не было на самом деле терять время.

— Так она, может, и была мечтой, а потом разбилась о реальность. В двадцать пять хочется уже и свой угол, и семью, детей. А за все это, как и за бутерброд в студенческой столовке, надо платить. Пока учился, кто его оплачивал? Мама с папой. И хорошо, если на «карманные» удавалось подработать. Но потом-то вроде уже солидный дядька, с дипломом… Жить хочется полноценно. И вроде не тупой. Вон, пятерки, четверки по предметам выставлены. А работодатель говорит, что ты полуфабрикат недоделанный. Обидно. Хотя и понимаешь: справедливо.

— Глеб, вот честно, не знаю, что тебе ответить. Я четко знала, кем хочу стать и где учиться. И три года пробивалась в вуз. Работала, да. Опыта набиралась. И училась заочно, поняв, что практика в нашей профессии необходима. Как, наверное, в любой другой. Но уж точно не измеряла свой выбор уровнем зарплаты. Может, в этом все дело? У вас сначала запрос на деньги, а потом — на получение навыков. А надо, чтобы было наоборот.

— Надо просто предупреждать школьников о подводных камнях, а не только рассказывать о плюсах востребованных профессий. И давать им возможность взрослеть, чтобы они могли сами, без давления и материальной зависимости, делать выбор. В конце концов кто-то, может, решит, что хочет всю жизнь пиццу развозить. Он же имеет на это право, даже если это кому-то не нравится?

— Имеет. Только не забывай, что высшее образование — это еще и определенный интеллектуальный уровень, эрудиция, багаж разносторонних, глубоких академических знаний.

— А тут саморазвитие в помощь. Чтобы прочесть Пелевина, Нагибина, знать наизусть стихи Бродского, диплом в тумбочке иметь не обязательно. Было бы желание развиваться.

— С желанием учиться, Глеб, вообще горы можно свернуть. А в профессии, неважно в какой, нужно быть счастливым. Тогда и все остальное приложится.

СЛОВАРЬ

Высшее профессиональное образование включает в себя совокупность систематизированных знаний и практических навыков, которые позволяют решать теоретические и практические задачи по профессиональному профилю, используя и творчески развивая современные достижения науки, техники и культуры. Под термином «высшее образование» понимается также подготовка специалистов высшей квалификации для отраслей экономики, науки, техники и культуры.

ЦИФРА

4,2 миллиона человек в нашей стране сегодня получают высшее образование. Из них 2,5 миллиона учатся очно.

В ТЕМУ

Правительство РФ в первые дни нового года утвердило порядок работы государственного суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», который работает через портал госуслуг и помогает абитуриентам подавать документы на поступление в электронном виде и отслеживать весь ход вступительной кампании. Ответственными за работу сервиса являются Министерство цифрового развития, Министерство высшего образования и науки, а также Рособрнадзор. Сервис был запущен в июне 2020 года, тогда к нему подключили 54 вуза. В 2021 году еще 137 вузов будут принимать документы онлайн. А с 2022 года система должна распространиться на всю страну.

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