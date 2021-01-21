Дистанционное обучение для студентов столичных вузов продлили до 6 февраля

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице продлили режим дистанционного обучения для студентов вузов. Об этом сообщается в указе мэра, опубликованном на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Ранее московских студентов перевели на удаленное образование из-за пандемии коронавируса. Согласно указу, дистанционный режим обучения будет продлен до 6 февраля.

— Установить, что до 6 февраля 2021 года включительно для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы, продлевается реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, — говорится в указе.

Уточняется, что льготный проезд на общественном транспорте для учащихся вузов останется заблокирован.

— Таковы условия, в которых нам предстоит жить в ближайшие недели. Я искренне надеюсь, что улучшение эпидемической ситуации продолжится, и тогда мы сможем смягчить и другие пока еще сохраняющиеся ограничения, написал Сергей Собянин в личном блоге.

Он добавил, что смягчение мер возможно в том числе благодаря социальной ответственности москвичей и большому количеству желающих пройти вакцинацию от коронавируса.

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