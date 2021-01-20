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После удаленки: московские школьники рассказали, как проходит очное обучение
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

После удаленки: московские школьники рассказали, как проходит очное обучение

Марьяна Шевцова

Город

На этой неделе учащиеся 1–11-х классов вернулись в школы и приступили к обучению в обычном режиме. Своими впечатлениями о школьных буднях с «Вечерней Москвой» поделились ученики, родители и педагоги.

Рюкзак наготове

Возвращения в школу ждали все: учащиеся и их родители, учителя. Все были наготове, и многие школьники даже заранее собирали рюкзаки, чтобы с непривычки ничего не забыть взять с собой. Но в первый же день происходили и комические ситуации.

— Первый день в школе у моего сына прошел в обычном рабочем режиме, если, конечно, не брать во внимание то, что вместо своего рюкзака с учебниками и тетрадями он по ошибке взял идентичный рюкзак отца, с которым тот ходит на работу. Вернулся с хорошим настроением, — поделилась мама ученика школы № 338 имени Героя Советского Союза А. Ф. Авдеева Ирина Шиян.

Все проснулись?

Плюсом дистанционного обучения являлось то, что можно было не тратить время на дорогу в школу и подольше поспать. Кто-то из школьников огорчился лишению такой возможности, а кому-то вовсе не пришлось менять режим.

— К очному обучению было вернуться не очень легко, потому что на каникулах режим был совершенно другой и я отвыкла вставать вовремя. Пришлось лечь намного раньше, чем обычно, чтобы рано утром встать с хорошим настроением. Но когда ты знаешь, что тебе надо идти в школу, то внутренне собираешься, — рассказала ученица 10-го класса образовательного центра «Протон» Ульяна Зорина.

А десятиклассник из школы № 338 имени Героя Советского Союза А. Ф. Авдеева Денис Ш., наоборот, отметил, что для него ранний подъем в школу не проблема.

— Я всегда просыпаюсь примерно в 09:00 даже в выходные дни, поэтому встать и собраться в школу для меня не составило никакого труда, — сказал он.

Отвечают учителя

После продолжительного периода дистанционного обучения школьникам так или иначе приходится адаптироваться к очному формату. У кого-то это занимает больше времени, а кто-то, переступив порог школы, сразу испытывает такое чувство, как будто и не уходил. Конечно, адаптироваться ученикам помогают педагоги.

— Помощь ребятам в адаптации к очному режиму обучения, конечно, нужна. Мы с коллегами сейчас стараемся спрашивать только тех ребят, кто уверен в своих силах и сам желает ответить. Устно проговариваем и исправляем недочеты, но не заостряем внимание на неудачах. Также через опросы узнаем, какие темы лучше повторить, — пояснила учитель русского языка школы № 1080 Светлана Аничина.

Коллега Светланы, педагог школы № 338 имени Героя Советского Союза А. Ф. Авдеева Людмила Ильяшенко, также отметила, что для детей создается специальная атмосфера для комфортного перехода.

— Ученики не испытают страхов на уроках. Например, при выходе к доске. Они активны, отвечают на устные вопросы, выполняют письменные задания без затруднений, — сказала она.

О том, что школьников встречают по-особому, говорят и сами дети, и их родители.

— Учителя старались помочь нам войти в рабочий ритм, начинали уроки с простого общения, повторяли и проверяли то, что мы проходили раньше, и объясняли то, что мы не поняли, — пояснил Егор Брусов, ученик школы № 1500.

А школьница Ульяна Зорина отметила, что после первого урока в первый же день ощущение того, что ты отвык от школы, исчезло.

— В нашей школе был флешмоб: почти весь класс пришел в тапочках. Это было очень мило. Снова вживую послушать любимых учителей и взаимодействовать с ними — настоящее облегчение после месяцев за компьютером. А что касается того, чтобы выйти и ответить у доски, то для меня это никогда не было проблемой, по этому поводу я не волнуюсь. Адаптировалась легко, — поделилась она.

Подтверждают слова детей и родители.

— Обучение начали планомерно, с установкой на постепенную адаптацию и привыкание к учебному процессу детей в школе, — пояснила мама ученика 8-го класса школы № 1080 Нина Соколова.

На восстановительные процедуры!

Как отмечают психологи, процесс адаптации школьников может занять около 10 дней. Мы попросили ребят, которые с легкостью вернулись к очному режиму, поделиться секретами.

— Главное — восстановить режим, — говорит Ульяна Зорина. — Для этого каждый день надо ложиться чуть раньше, чем в предыдущий, пока количество часов сна не дойдет до 8–9. Также, я думаю, важно не отвлекаться на уроках и при выполнении домашнего задания, чтобы быстрее привыкнуть к учебе. Последний совет, который могу дать, — смотреть на все позитивно и везде искать плюсы. Я стараюсь жить сегодняшним днем и воспринимать все новости позитивно.

Такого же мнения придерживается и десятиклассник Денис.

— Я бы посоветовал учащимся раньше ложиться спать и лучше высыпаться, — сказал он.

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