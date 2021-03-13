Ракета «Союз» впервые за полвека сменит дизайн

Фото: Youtube / Космический центр «Южный»

Ракета-носитель «Союз-2.1а», запуск которой запланирован на 20 марта, будет окрашена в бело-синий цвет вместо обычного серо-оранжевого, в который данные космические корабли окрашивают с 1966 года. Об этом в субботу, 13 марта, рассказал источник в российской ракетно-космической отрасли.

По словам источника, бело-синяя гамма является отсылкой к прототипу «Востока», на котором совершил первый в истории человечества полет в космос Юрий Гагарин.

Идея смены дизайна «Союза» принадлежит компании «Главкосмос пусковые услуги» (оператор Роскосмоса по коммерческим программам). Предполагается, что все запуски по контрактам компании в 2021 году будут совершать на ракетах такого дизайна, рассказал источник.

— Изменится также и цвет переходного отсека — вместо традиционно серого он тоже станет синим, — цитирует источник ТАСС.

Ранее был назван потенциальный кандидат для туристического полета к Международной космической станции на «Союзе».

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