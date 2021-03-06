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Назван потенциальный кандидат для турполета к МКС на «Союзе»
Фото: ЦПК имени Ю. А. Гагарина

Назван потенциальный кандидат для турполета к МКС на «Союзе»

Татьяна Плотникова

Общество

Космический турист, который отправится на Международную космическую станцию на российском корабле «Союз» в декабре 2021 года, является выходцем из Японии. Об этом в субботу, 6 марта, рассказали источники в ракетно-космической отрасли.

Один из источников утверждает, что для будущего космического туриста уже заказали специальное питание, состоящее из блюд японской кухни.

Британский космический эксперт Тони Куин предполагает, что речь идет о японской певице Юми Мацутоя, однако официального подтверждения этой информации нет.

Оператор космического туризма Space Adventures воздержался от комментариев, сообщает РИА Новости.

Ранее японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил о поиске восьми попутчиков для путешествия на Луну на корабле SpaceX.

Читайте также: Определена дата первого в истории выхода туриста в открытый космос

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