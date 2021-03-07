Отель-«бублик» и космический туризм: смогут ли россияне отдыхать на орбите Земли

Фото: roscosmos.ru / Олег Кононенко

Американская компания Orbital Assembly Corporation (OAC) намерена построить на орбите Земли отель на 400 мест к 2027 году, сообщает газета Daily Mail. Космическую станцию планируют сделать круглой формы и оборудовать десятками гостиничных номеров, кинотеатром, спа-салоном и ресторанами. Насколько эта идея реализуема в ближайшие годы, «Вечерняя Москва» спросила у специалистов.

Искусственная сила притяжения

Как рассказал «ВМ» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, задумка построить на орбите Земли станцию в виде вращающегося бублика не нова. Изображения таких объектов как в научно-фантастической, так и в научной литературе появились еще лет 70 назад.

— Если вы находитесь внутри этого «бублика», то ощущаете силу притяжения, которая таковой, конечно же, не является. Правильнее сказать, что вы ощущаете перегрузку. На Земле она тоже есть, только равна 1 по числу g. Здесь будет побольше, — предполагает ученый.

Дело в том, что люди плохо переносят невесомость, из-за нее возникают крайне нежелательные эффекты, но со временем их частично удалось преодолеть. Конечно, они все еще остаются. Космонавтам по-прежнему необходимо адаптироваться к притяжению Земли после возвращения домой.

— Тем не менее испытать эти ощущения невесомости или почти невесомости, мне кажется, было бы интересно многим, — уверил собеседник «ВМ».

Мошенники пользуются любовью к космосу

В качестве примера большого стремления людей попасть в космос специалист привел проект Mars One, когда нашлись энтузиасты, готовые отправиться на Красную планету в один конец и там же умереть. Однако подобные истории, говорит он, нередко носили жульнический характер. Компании, предлагавшие полеты в дальний космос, банкротились, а их клиенты теряли деньги.

Будет ли то же самое в этот раз, сказать сложно. Если посмотреть историю OAC, то над компанией никакого серьезного игрока не наблюдается, кроме фонда Gateway, основанного пилотами и бывшими инженерами NASA. На своем сайте они предлагают инвестировать в проект отеля. О конкретной стоимости идеи не сообщается.

Правда, чисто технически идея построить на орбите Земли отель, говорит Натан Эйсмонт, безумной не выглядит. Высока вероятность, что рано или поздно такие объекты будут сооружены. Но прежде придется провести большое количество медицинских экспериментов на предмет того, как люди чувствуют себя в условиях вращения огромного космического корабля. Та же МКС, напоминает эксперт, не вращается. Для научных целей в этом нет необходимости.

Все зависит от денег, возможностей и желания

Еще одну деталь отметила космонавт, депутат Госдумы Елена Серова. По ее словам, когда космонавты летят к МКС по длинной схеме полета (двое с половиной суток), то осуществляется ориентация по Солнцу с закруткой космического корабля, что дает дополнительную нагрузку на вестибулярный аппарат. Далеко не каждый человек может это перенести безболезненно, а в отель, как видится, полетят люди недостаточно подготовленные. И даже при вращении модуля вокруг своей оси нарушения могут присутствовать.

Тем не менее эксперт не считает, что проект станции-отеля нереализуем. Рано или поздно он кем-нибудь да воплотится в жизнь. Все зависит от научно-технического потенциала и финансовых возможностей компании.

Она напомнила, что туристы в космос уже летали на непродолжительный период. Только для реализации проекта этих путешествий задействован ресурс таких развитых и богатых с научно-технической точки зрения центров, как Россия, США, страны Евросоюза и Япония.

— В общей массе своей космические полеты сейчас доступны странам с хорошим бюджетом. Частные компании пока участвуют постольку-поскольку. Да, они есть. США, в принципе, сотрудничает с частными компаниями, занимающимися космической техникой, но финансирование все равно идет из бюджета, насколько я знаю. Все будет упираться в деньги, желание и человеческий фактор. Они замахнулись, судя по всему, именно на станцию. Она реализуема. Но им нужно будет воссоздать центр полетов, специалистов набрать. Это очень затратно. Речь о миллиардах долларов. Все зависит от конкретных целей и задач, — отметила Серова в беседе с корреспондентом «ВМ».

Кроме того, и сами разработчики это понимают, встает вопрос снабжения станции, в том числе из-за дороговизны запусков. Сейчас отправка космического аппарата с полезной нагрузкой, независимо от того, российский «Союз» это или Falcon 9, обходится как минимум в десятки миллионов долларов.

Удовольствие для очень обеспеченных

Авторы проекта в свою очередь надеются, что за счет многоразовых кораблей доставку грузов и людей на орбиту удастся сделать дешевле. Однако Натан Эйсмонт считает, что в несколько раз снизить их стоимость в ближайшие годы крайне сложно. Поэтому массовым направлением космический туризм не станет. Возможно, он будет еще доступнее и менее экстремален для сверхбогатых людей. Но и для них 10 ночей в космическом отеле-«бублике» по стоимости будут сопоставимы с яхтой олигарха.

К слову, сейчас действительно можно посмотреть на нашу планету с высоты 400 километров. Роскосмос совместно с компанией Space Adventures с 2001 года организует туры на МКС. Ближайший из них должен состояться в конце декабря 2021 года. Прежде чем отправиться к звездам, путешественники пройдут курс подготовки в Звездном городке. Их имена пока не разглашаются.

За 20 лет таким образом на орбите Земли побывали семь туристов, в числе которых были основатель Цирка дю Солей Ги Лалиберте и ряд других бизнесменов. Цена вопроса — около 40 миллионов долларов за пару недель пребывания на орбите и месяцы подготовки на планете.

Читайте также: Миллиардер из Японии объявил о наборе попутчиков для полета на Луну