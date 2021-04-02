Космический город откроется в Москве

Фото: twitter.com / Star Wars

В праздничные дни, посвященные Дню космонавтики, в Москве на территории центра «Весна» откроется настоящий космический город. Здесь с 9 по 11 апреля юные горожане смогут познакомиться с невероятными профессиями: проектировщик энергонакопителей, разработчик роботов, создатель арт-объектов.

Гости космического города узнают об обязанностях космической полиции и помогут ей отыскать обломки внеземного мусора, примерят на себя снаряжение и шлемы для освоения Вселенной, побеседуют с роботом и увидят тесла-шоу с манипуляциями шаровыми молниями.

Кроме того, с секретами планет Солнечной системы можно будет познакомиться в планетарии. Вход в космический город — бесплатный, сообщается на сайте организаторов.

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