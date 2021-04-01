День космонавтики пройдет в выставочных залах Москвы

Фото: Pixabay

День космонавтики — праздник, который отмечается в России и других странах мира 12 апреля. В этом году наша страна отметит 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос. В честь значимого события выставочные залы Москвы подготовили большую программу, которая пройдет с 10 по 14 апреля. Принять участие в мероприятиях можно бесплатно, сообщается на сайте организации.

В субботу, 10 апреля, галерея «Парк» покажет три самых интересных мультфильма режиссера Владимира Тарасова: «Перевал», «Контакт» и «Контракт». Мультфильмы считают «взрослыми», однако сам режиссер полагает, что наши дети не такие глупые, как нам кажется.

На следующий день, 11 апреля, галерея «Печатники» предлагает посетителям принять участие в мастер-классе «Бескрайняя звездная ночь». Взрослые и дети узнают, как сделать картину в технике коллаж, используя самые неожиданные материалы и художественные приемы.

В воскресенье пройдут еще три мастер-класса: в галерее «Измайлово» — мастер-класс по лепке из скульптурного пластилина, посвященный инопланетянам; в галерее «Загорье» — мастер-класс, на котором взрослые и дети выступят инженерами и архитекторами и создадут космическую ракету; в галерее «Солнцево» — мастер-класс по созданию собственной Солнечной системы.

К 50-летию выхода на экран «Соляриса» Андрея Тарковского 11 апреля в галерее «Ходынка» прочитают лекцию «Солярис. Больше чем роман за пределами текста». А после лекции пройдет показ легендарного фильма.

Экскурсия с куратором по выставке «Вечная батарейка» состоится в галерее «Электромузей в Ростокино». Участники экскурсии на примере работ художников познакомятся с инновационными стратегиями использования имеющихся ресурсов, а также нахождения новых источников энергии.

В преддверии праздника в галерее «Беляево» состоится показ мультфильмов про космос из коллекции «Союзмультфильма». В афише: «Главный звездный», «Полет на Луну» и «Зеркало времени».

А на окнах галереи «Изопарк» с 9 по 14 апреля зрители увидят «Выставку в окне», посвященную Дню космонавтики. Зрители смогут полностью погрузиться в фантастические космические миры.

В День космонавтики галерея «Богородское» приглашает москвичей на уникальное мероприятие — «Космопати». На космической вечеринке участники узнают интересные факты о космосе и космонавтах, создадут собственные костюмы и отправятся в галактическое путешествие.

В галерее «На Каширке» 12 апреля пройдет музыкальная программа. Прозвучат композиции французских, итальянских и советских композиторов.

Кинопоказ ко Дню Космонавтики состоится в галерее «Загорье» 13 апреля, во вторник. Гости галереи увидят лучшие фильмы и мультфильмы, действие которых происходит далеко за пределами нашей планеты — «Тайна третьей планеты», «Первый звездный», «Полет на Луну», «Возвращение», «Зеркало времени».

Завершит космический марафон галерея «На Шаболовке», где 13 апреля можно будет услышать лекцию о проектах освоения неба и космоса эпохи советского авангарда.

Читайте также: Выставка «Первый» к юбилею полета в космос откроется в Музее космонавтики