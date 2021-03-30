Выставка «Первый» к юбилею полета в космос откроется в музее космонавтики

Фото: Игорь Снегирев

Музей космонавтики 12 апреля, в день празднования 60-летнего юбилея полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина, приглашает горожан на выставку «Первый». Она продлится до 12 сентября, сообщается на сайте музея.

Выставка «Первый» является центральным выставочным проектом года. На ней будут представлены документы и личные вещи первого космонавта, которые долгое время хранились в музеях по всей стране и в личных архивах.

Экспозицию открывает подлинное свидетельство о рождении первого космонавта Земли. Далее посетители смогут увидеть самолетик, который в детстве сделал Юрий Гагарин; огромный ковш для литья металла, которым будущий космонавт работал у печи (Юрий Гагарин в ремесленном училище приобрел специальность «литейщик-формовщик»); грамоты, одежду, инструменты, фотографии и другие уникальные вещи.

Одним из центральных экспонатов выставки станет подлинный спускаемый аппарат одноместного космического корабля серии «Восток», на котором 12 апреля 1961 года был совершен первый в истории человечества космический полет.

На выставке также представлены редкие предметы, специально привезенные со всей страны, связанные с периодом учебы первого космонавта: парта с откидной крышкой, чугунная модель самолета Як-18, дипломная работа Юрия Алексеевича. Впервые в рамках одной выставки будет представлено такое количество подлинных экспонатов, связанных с памятью о первом космонавте.

Помимо вещей Юрия Гагарина, на выставке представлены артефакты, посвященные подготовке к первому полету в космос. Одним из центральных экспонатов станет книга «Ракетный полет в стратосфере» Сергея Павловича Королева, изданная в 1934 году, в год рождения будущего космонавта.

Читайте также: Оружейная палата впервые полностью представит авангардные изделия Нади Леже