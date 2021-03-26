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Оружейная палата впервые полностью представит авангардные изделия Нади Леже
Фото: Александр Казаков

Оружейная палата впервые полностью представит авангардные изделия Нади Леже

Ольга Маркова

Культура

В Оружейной палате откроется выставка «Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже». Экспозиция создана при участии Музеев Московского Кремля, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и семьи Карисаловых.

Выставка посвящена творчеству известного художника XX столетия, яркого представителя парижской художественной школы — Нади Леже. В ее творчестве сплавлены и переработаны многие знаковые художественные направления XX столетия — от кубизма, супрематизма и пуризма до соцреализма.

В 1960–1970-х годах Надя Леже обратилась к раннему периоду своего творчества начала 1920-х годов — «полетным формам». Это было связано с открытием космической эры. Подвиг Юрия Гагарина потряс художницу, в свершившемся чуде она усмотрела исполнение пророчества и мечты своего учителя, родоначальника супрематизма Казимира Малевича.

В 1970 году Надя Леже создала серию супрематических украшений, выполненных по ее живописным и графическим произведениям из золота, платины и бриллиантов. В 1976 году 37 драгоценных «космических» предметов она преподнесла в дар советскому государству.

На выставке комплекс авангардных изделий впервые будет показан полностью. В экспозиции также представлены портрет художницы, выполненный Фернаном Леже, супрематические композиции из музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и рисунок Пабло Пикассо из собрания семьи Карисаловых, на котором Юрий Гагарин изображен в образе летящего голубя.

Выставка будет открыта в Парадном вестибюле Оружейной палаты с 9 апреля по 1 сентября, сообщается на сайте музея.

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