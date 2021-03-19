Выставка «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий» откроется в Музеях Московского Кремля

Фото: Казаков Александр

Музеи Московского Кремля 6 апреля представят большой выставочный проект «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий». Тема объединила в экспозиции экспонаты нескольких музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Дрездена. Большинство из них — памятники, обладающие исключительной художественной, исторической и мемориальной ценностью.

Выставка условно разделена на две составляющие, первая из которых расположена в выставочном зале Патриаршего дворца, а вторая — в выставочном зале Успенской звонницы.

Экспозиция «Царский род в XVI столетии. От триумфа до угасания» рассказывает о наиболее важных событиях семейной истории русских государей в XVI веке. Здесь представлены памятники, связанные с восшествием наследников на царский престол, вступлением в брак, появлением детей и кончиной. Перед посетителями предстанут наиболее статусные и знаковые памятники времени последних Рюриковичей на московском престоле.

Экспозиция «Dеmеtrius Imperator — Лжедмитрий I: миф власти и власть мифа» посвящена одной из самых загадочных фигур русской Смуты — мнимому сыну Ивана Грозного Дмитрию Ивановичу, царю Московии, именовавшему себя «Дмитрий Император» и оставшемуся в истории как Дмитрий Самозванец, или Лжедмитрий I. Вещественные и документальные источники охватывают историю с момента гибели в Угличе царевича Димитрия, рассказывают о появлении чудом спасшегося царевича в Польше в 1604 году и его походе в Россию, о восшествии государя Дмитрия Ивановича на русский престол в 1605 году, его царствовании и гибели.

Выставка продлится до 25 июля, сообщается на сайте Музеев Московского Кремля.

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