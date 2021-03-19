Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Выставка «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий» откроется в Музеях Московского Кремля
Фото: Казаков Александр

Выставка «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий» откроется в Музеях Московского Кремля

Ольга Маркова

Культура

Музеи Московского Кремля 6 апреля представят большой выставочный проект «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий». Тема объединила в экспозиции экспонаты нескольких музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Дрездена. Большинство из них — памятники, обладающие исключительной художественной, исторической и мемориальной ценностью.

Выставка условно разделена на две составляющие, первая из которых расположена в выставочном зале Патриаршего дворца, а вторая — в выставочном зале Успенской звонницы.

Экспозиция «Царский род в XVI столетии. От триумфа до угасания» рассказывает о наиболее важных событиях семейной истории русских государей в XVI веке. Здесь представлены памятники, связанные с восшествием наследников на царский престол, вступлением в брак, появлением детей и кончиной. Перед посетителями предстанут наиболее статусные и знаковые памятники времени последних Рюриковичей на московском престоле.

Экспозиция «Dеmеtrius Imperator — Лжедмитрий I: миф власти и власть мифа» посвящена одной из самых загадочных фигур русской Смуты — мнимому сыну Ивана Грозного Дмитрию Ивановичу, царю Московии, именовавшему себя «Дмитрий Император» и оставшемуся в истории как Дмитрий Самозванец, или Лжедмитрий I. Вещественные и документальные источники охватывают историю с момента гибели в Угличе царевича Димитрия, рассказывают о появлении чудом спасшегося царевича в Польше в 1604 году и его походе в Россию, о восшествии государя Дмитрия Ивановича на русский престол в 1605 году, его царствовании и гибели.

Выставка продлится до 25 июля, сообщается на сайте Музеев Московского Кремля.

Читайте также: Государственный Эрмитаж впервые за 15 лет привез в Москву выставку из своих фондов

выставкаКремльдинастия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Очень скорая помощь

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте