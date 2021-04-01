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Фотовыставка «От станка к звездам» открылась в центре Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Фотовыставка «От станка к звездам» открылась в центре Москвы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Цветной бульвар Карта всех событий

На Цветном и Гоголевском бульварах открылась фотовыставка «От станка к звездам». Экспозиция посвящена достижениям столичных предприятий ракетно-космической отрасли и приурочена к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

В выставке поучаствовали свыше 20 столичных промышленных предприятий, где производят ракеты, разрабатывают детали и электронику, а также выпускают питание и одежду для космонавтов. Москвичи и гости столицы смогут увидеть редкие архивные кадры и узнать интересные факты из истории ракетно-космической отрасли.

Выставка будет работать до 29 апреля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Программу к 60-летию полета Гагарина подготовили в Московском планетарии

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