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Программу к 60-летию полета Гагарина подготовили в Московском планетарии
Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Программу к 60-летию полета Гагарина подготовили в Московском планетарии

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица, 5с1 Карта всех событий

Программу к 60-летию полета Гагарина откроют в Московском планетарии в апреле 2021 года. Об этом рассказал генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев.

В планетарии также планируют провести экскурсию «Юрий Гагарин. Первый в космосе». Экскурсоводы расскажут посетителям о детстве, студенческих годах и службе Гагарина. Москвичи узнают о ученых и разработчиках, которые готовили космонавта в его первый полет. Программы откроются в планетарии 7 апреля 2021 года.

С 7 по 29 апреля в Большом звездном зале планетария также будут проводить живые лекции «Небо Гагарина», на которых расскажут о небе в день старта корабля «Восток-1». Каждая лекция будет предварять показ полнокупольных фильмов.

— Мы постарались сделать всем интересный подарок к этой юбилейной дате. Некоторые материалы нашей новой программы уникальны сами по себе и демонстрируются для посетителей впервые. Вселенная безгранична, удивительна и загадочна, еще многое о ней нам неизвестно, а это значит, что впереди нас ожидают новые открытия, — пояснил Виталий Тимофеев.

На фотовыставке представят снимки Гагарина в кругу коллег и семьи, а также репортаж подготовки первого полета в космос. Уточняется, что на сайте планетария будет работать онлайн-версия выставки.

Кроме того, с 7 апреля перед показом фильмов в Большом звездном зале зрителей будут поздравлять космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, находящиеся на борту МКС, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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КосмосЮрий ГагаринМосковский планетарий
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