Фонтан «Принцесса Турандот» отреставрируют на Арбате

Фото: Mos.ru

Россия, Москва, улица Арбат, 26 Карта всех событий

В Москве на Арбате планируют отреставрировать фонтан «Принцесса Турандот». Об этом рассказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Фонтан находится возле здания Театра имени Е.Б. Вахтангова, который расположен по адресу улица Арбат, дом 26. Скульптуру установили в 1997 году к 75-летию первой постановки спектакля «Принцесса Турандот» по проекту скульптора Александра Бурганова.

В центре гранитной чаши фонтана установлена позолоченная скульптура принцессы Турандот. Она восседает на троне, который стилизован под беседку-ротонду.

— Скульптурная композиция с фонтаном «Принцесса Турандот» — одна из наиболее известных достопримечательностей Арбата. Около монумента всегда можно увидеть много людей: здесь традиционно назначают встречи, фотографируются и просто отдыхают. Для того чтобы привести памятник в порядок, по заказу Мосгорнаследия ведется разработка проекта ремонта, — уточнил Алексей Емельянов.

По его словам, реставрационные работы коснутся и фонтана, и позолоченной фигуры принцессы. Специалисты изучат историю строительства памятника, устранят все дефекты на монументе, обработав его защитными составами. Памятник планируют отремонтировать к 2022–2023 году, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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