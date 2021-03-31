Более 660 «квадратов» недвижимости построят и реконструируют в центре Москвы в 2021 году

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В центре Москвы до конца 2021 года планируется реконструировать и построить 45 различных объектов общей площадью 665 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Дмитрий Стулов в среду, 31 марта.

— На этот год в центре города планируется выполнить реконструкцию и строительство 45 различных объектов, из них работы на 22 объектах будут выполнены силами инвесторов, — сказал Дмитрий Стулов.

Он отметил, что среди знаковых объектов, которые будут введены в 2021 году — новые павильоны Московского зоопарка, постройки на территории «Лужников», здание Политехнического музея.

Первый замглавы департамента добавил, что в 2020 году в эксплуатацию ввели 29 разных объектов общей площадью 605 тысяч квадратных метров.

Читайте также: Программа по развитию центра Москвы в 2020 году была перевыполнена на 3 процента